Bilim Kurulu Üyesi Prof Tufan: Virüs tek bir hatayı bile affetmiyor

Prof. Dr. Tufan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı her ortamda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Virüs cana yakın. Arkadaş, eş, dost, akraba, bulaşların çoğu yakınlardan. Seyahat eden, dışarı giden, çalışan da eve gelen de dikkat edecek. Dolmuşta dikkat, markette dikkat, evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir şey yok. 'Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi', 'Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik', 'Arkadaşla bir kahve içmiştik', 'Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz'. Virüs tek bir hatayı bile affetmiyor. 1 kişi ailede herkese bulaştırıyor" dedi.