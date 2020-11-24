Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer: Maskeleri 2-3 gün kullanamazsınız!

Prof. Dr. Tezer, maskelerin tek kullanımlık olduğunu da belirterek, "3 gün boyunca aynı maskeyi takan, evde kenara koyup, ertesi gün tekrar takan insanlar olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey yok. Maskelerin kullanımı 2-3 günlük değildir, 3-4 saatliktir. Hastaneye ve kalabalık bir yere girdiyseniz, eve gelir gelmez atmanız gerekir. Maskelerin dış yüzeyleri en fazla virüs ile temas eden yüzeylerdir. Siz fark etmeden biri yanınızdan geçerken aksırabilir, öksürebilir maske sizi koruyacaktır; ama virüs yüzeyde kalacaktır. Bu yüzden bir maskeyi en fazla 3-4 saat kullanabiliriz" uyarısını yaptı.