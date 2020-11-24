Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer: Maskeleri 2-3 gün kullanamazsınız!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, maskelerin ucuzlaması ve üretiminin artmış olmasının sevindirici olduğunu belirterek "Ancak unutulmamalıdır ki maskeler yüzde 100 koruma sağlamaz. Maske tek başına yeterli değildir. Mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte koruma seviyesi artar” dedi.
Prof. Dr. Tezer, maskelerin tek kullanımlık olduğunu da belirterek, "3 gün boyunca aynı maskeyi takan, evde kenara koyup, ertesi gün tekrar takan insanlar olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey yok. Maskelerin kullanımı 2-3 günlük değildir, 3-4 saatliktir. Hastaneye ve kalabalık bir yere girdiyseniz, eve gelir gelmez atmanız gerekir. Maskelerin dış yüzeyleri en fazla virüs ile temas eden yüzeylerdir. Siz fark etmeden biri yanınızdan geçerken aksırabilir, öksürebilir maske sizi koruyacaktır; ama virüs yüzeyde kalacaktır. Bu yüzden bir maskeyi en fazla 3-4 saat kullanabiliriz" uyarısını yaptı.