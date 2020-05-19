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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den koronavirüsle mücadelede 5 altın kural

Saplık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadelede 5 altın kuralı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:59:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den koronavirüsle mücadelede 5 altın kural

19 Mayıs 1919, ulusun makus talihinin değişmesi için ilk adımın atıldığı tarihtir. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için kenetlenerek, aynı ruhla küresel tehdide karşı ulusal mücadelemizi zaferle sonlandırmalıyız. O gün yaptık, yine yapacağız. Az kaldı, gayret!

Bugüne kadar salgını kontrol altında tutabildik. Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım. Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak.

Kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralı: Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur; tenhada, açık havada kal. Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et.

Bun 5 kurala dikkat ederek işimize, gücümüze dönebilir; hayatımızı normale getirebilir ve bunu yaparken de ikinci bir atağa neden olmayız. Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu bu.

 

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