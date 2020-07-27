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Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklama! Türkiye'de 200 bin kişide var

Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını da sözlerine ekleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:13:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklama! Türkiye'de 200 bin kişide var

Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyledi. Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım.

Konuşma sırasında saçılan damlacıkların 2 metreyi aşmayacağını da belirtti.

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