Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal salgının ne zaman duracağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısında sağlık çalışanlarının aşılanmasının sona erdiğini, bu çalışmaların bağımsız veri denetleme güvenlik izleme komitesi tarafından değerlendirildiğini ve yeterince güvenlikli olduğu için ikinci basamak olan vatandaşların aşılanmasına başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Ünal, 21 bini aşkın kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu hatırlatarak, "Beklediğimizden fazla müracaat oldu, 21 binden fazla aşı yaptırmak isteyen var. Yanlış anlaşılmasın; ama her gelen kişi aşılanacak değil bu. Faz 3 çalışma bu. İkisi gerçek aşı birisi boş aşı olacak. Ve bunları önümüzdeki günlerde takip edeceğiz" diye konuştu.

'Aşının başarısı vücudun vereceği cevapla ilişkili'

Bu kişilerden belli sayıdaki vatandaşta hastalık meydana geleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Hasta olanlar belli sayıya ulaştığında kod kırılacak. Kod kırılması ne demek peki? Kime boş ya da normal aşıyı verdiğimizi bilmiyoruz. Açıp bakacağız ve 100 kişiye baktık kaçı aşı kolunda, kaçı aşı verilmeyen kolda. Pfizer üzerinden örnek verelim; aşının yüzde 90 koruyucu olduğu açıklandı. Kod kırıldığı zaman hasta olmuş 100 kişinin 90'ı aşı olmayan kolda, 10'u aşı olan kolda. Yani aşı 100 kişiye yapıldığı zaman 90'ında hastalığa mani oluyor anlamına geliyor. Niye 100'de 100 değil? Aşının başarısı sadece verdiğimiz aşının kompozisyonuna bağlı değil, esas vücudun ne cevap verdiği, immün sisteminin, savunma sisteminin ne kadar iyi cevap verdiğiyle ilişkili. Yüzde 90 koruma iyi bir rakam" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Yüzde 60 ve üzerinde koruyucu bir aşı olursa, bunu biz yaygın kullanırsak salgını durdurabiliriz" diye açıklama yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ünal, "Bizde de zamanı geldiğinde kod kırılıp, Çin'den gelen aşının yüzde kaç koruyucu olduğu ortaya çıkacak. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Brezilya ve Endonezya'da da çalışmalar devam ediyor. Brezilya'da bizden çok daha fazla kişi aşılanmış durumda, 10 bini geçti. Oradan her an kodun kırılıp, etkinlik çalışması sonuçlarının gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.