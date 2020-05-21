Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Sessiz taşıyıcılar var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuştu.

Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz isteriz büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin, elimizi öpsün ama unutmayalım ki salgınla mücadele ettiğimiz önemli günlerden geçiyoruz. Geçmiş bayramlardaki muhabbetin, hürmetin gelecek bayramlara taşınması adına bu bayram hepimize fedakarlık düşüyor. En ufak bir kural ihlali sıkıntılı sonuçlar yaratabilecek.

Dünya genelinde 65+ en çok kaybın yaşandığı grup oldu. Türkiye’de 2 aydır sokağa kısıtlı olarak çıkabiliyorlar. Bu sayede onları korumayı başardık. Bayram vesilesi ile ‘hürmet göstereceğiz’ diye ev ziyareti yapmak, sarılmak-el öpmek onların hayatını riske etmek demektir.

Özellikle gençler arasında asemptomatik denilen ‘sessiz taşıyıcılar’ var.

Virüs taşıdığından kendinin bile haberi olmayan, kendini sağlıklı sanan bu kişiler ile yaşanacak en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir. O nedenle bu bayramın adı haydi gelin fedakârlık bayramı olsun."