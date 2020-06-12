Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan heyecanlandıran aşı açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu yayınlayarak, çalışmaların şu an faz 3'te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

Çalışmalar onay aşamasına yaklaştı

Kara, "Kovid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an faz 3'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 11 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 174.023 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.763'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 147.860 olarak açıklandı.