Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

"Büyük bir üzüntüyle öğrendik"

Tüm Türkiye'yi şoke eden gelişmeyi ise Türkiye Acil Tıp Derneği duyurdu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın koronavirüse yakalandığını duyuran Türkiye Acil Tıp Derneği, yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi görevlerinin yanı sıra Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın salgına yakalanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Türkiye Acil Tıp Derneği Demircan'ın tedavisinin devam ettiğini belirtirken, en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nin konuya ilişkin Twitter paylaşımı ise şöyle: