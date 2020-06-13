Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den endişelendiren uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son iki gündür açıklanan vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Özlü, "Bu bir uyandırma alarmı” ifadesini kullandığı değerlendirmesinde, “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük’ gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor” dedi.

12 ve 13 Haziran tarihlerinde 1000’in üzerine çıkan yeni vaka sayıları hakkında Özlü, Twitter’dan bir açıklamada bulundu.

“Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız” uyarısında bulunan Özlü şunları ifade etti:

"Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın."

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törenlerin eskisi gibi olamayacağını ifade eden Özlü, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım” dedi.

Virüsün bulaşıcılığı konusuna da değinen Özlü, “Bana bir şey olmaz’ demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz” dedi ve şöyle devam etti:

"Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."