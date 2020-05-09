Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan'dan ligler için gündem olacak uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, liglerle ilgili Futbol Federasyonu'nun risk aldığını söyledi. Bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıkması halinde onun temas ettiği tüm kişilerinde karantina altına alınması gerektiğini belirten Ceyhan, bu şekilde liglerin sürekli ertelenebileceği uyarısında bulundu.

Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te soruları cevapladı. Türkiye'deki lig kararının Avrupa özellikle de Almanya'daki liglerin açılmasıyla ilgili karardan etkilendiğini belirten Ceyhan, Almanya'da da konuyla ilgili büyük tartışmalar yaşandığını söyledi.

İşte Ceyhan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

“Ben Türkiye'de de bu işin seyircisiz olsa da oynanmasını ciddi bir risk oluşturacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey yapılmadı, bence yapılabilirdi. Mesela sadece Süper Lig'de o da Avrupa Kupası'na katılma şansı olan takımlar için alta bir çizgi çekilebilir ve turnuva şeklinde oynanabilirdi.

Bölgesel ligler dahil bunu yapmak özellikle insanların seyahati açısından ciddi risk oluşturacak. Bunun taraftarı olmasa bile bir takım bir sürü malzemecisinden tutun bunun yedekleri teknik elemanları bayağı bir ciddi sayıyı oluşturuyor. Bunlar maçta karşı karşıya gelecek. Bu zaten kamplarda bulaşır, seyahatlerde bulaşır.

Mesela tam ligin dördüncü beşinci haftasında lider durumda olan takımın bir oyuncusunda covid-19 pozitif çıktı. Normalde bilgimize göre onunla teması olan herkesin karantinaya alınması lazım, yani izole edilmesi gerekir. Şimdi ne olacak o zaman? Deseniz ki iki hafta daha erteleyelim. İki hafta ertelersiniz üçüncü hafta bir başka takımda çıkar. Bu çok ilginç bir olay esasında.

“Federasyon çok büyük hata yapar”

Sayın Sağlık Bakanı biz sorumluluğu almıyoruz, Futbol Federasyonu kendi sorumluluğunu alıp karar verecek dedi. Eğer gerçekten böyle bir karar alacaksa Futbol Federasyonu çok geçmeden kendine hemen bir pandemiyle ilgili danışma kurulu kurması lazım. Yoksa böyle spor hekimleriyle bunları götürmeye çalışırlarsa çok büyük hata yaparlar.”