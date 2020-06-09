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Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan: Maske takmayana ceza verilsin

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kalabalık görüntülere tepki göstererek "Maske takmayana ceza verilsin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:45:00 - 2020-06-09 11:03:19
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan: Maske takmayana ceza verilsin

Türkiye’de 27 il, 15 ilçe ve bazı caddelerde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor.

Hafta sonu tartışmalara neden olan 'sosyal mesafesiz maskesiz' kalabalık görüntülere tepki gösteren Hacattepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ülke genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok.

"Virüse karşı elimizde 2 silah var"

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Ceyhan, şunları kaydetti: Haklı nedenlerim var. Sokağa çıkma konusunda da aynısı oldu. ‘Herkes kendi sorumluluğunu alsın’ denildi ama başarılı olunamayınca yasak geldi. Maskede de o noktaya gidiyoruz. Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok gibi. Virüse karşı elimizde 2 silah var. Maske ve sosyal mesafe. Maskenin ‘zorunlu’ hale gelmesi, takmayanlara da yaptırım uygulanmasını savunuyorum.

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Yorumlar

ömer

Bu Hoca 'nin yaptığı bulaşma hesabına göre..ABD de milyonlar sokakta miting yaparken Vatikan avlusunda yüzbinlerce katolik toplandı...Şimdi Hocaya gore bu iki ülkede vaka sayıları 10 milyonları geçmesi gerekiyor...
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