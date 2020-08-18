Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan korkuttu: Müdahale edilmezse...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınını 5 döneme ayırdığını şu anda bizlerin 4. dönemi yaşadığımızı belirten Ceyhan, bütün dünyada normalleşme çabalarının salgının kötüye gitmesine neden olduğunu söyledi. Ceyhan, "Siz sosyal hayata geçtikçe insanların birbirine virüs bulaştırma riski artıyor. 11 Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yağmazsanız bu vakalar virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir. Bunu şu anda bütün batı Avrupa ülkeleri yaşıyor. Yüzlere indikten sonra tekrar 5 binlere 3 binlere çıktı rakam, bizde de böyle bir artış dönemindeyiz. Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir. Aynı zamanda vatandaşların da bunlara uyması gerekir" dedi.

Ek tedbir

Koronavirüsün yayılmasında toplu taşıma, cenaze, düğün, nişan gibi toplu organizasyonların etkili olduğunu ifade eden Prof. Ceyhan, ek tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Bulaşların nasıl olduğuna bakmak lazım. En önemli kaynaklardan birisi toplu taşıma araçları. Oradaki kalabalıklaşma, sosyal mesafenin bozulması orada ciddi bir virüs bulaşına neden oluyor. Bunun çaresi mesaileri kademelendirmek. İnsanların hepsinin aynı anda mesaiye gidip aynı anda eve dönmemesi gerek. İkinci problem cenaze evi, nişan evi ve asker uğurlama töreninde çıkan çoklu vakalar. Bunların kalabalıklaşmasını önlemek lazım. Bunun yolu da bu tip toplantılara sayı sınırı koymakla mümkün. Üçüncü problem ise seyahat serbest olunca insanlar büyük illerden Anadolu'ya giderek yaydı salgını. Bunu önlemek için şehirlerarası ulaşım kontrole alınmalı. Yasaklamak mümkün değil, her seyahat edene test de yapamayabilirsiniz. En azından kayda alınmalı, form doldurulmalı imzalatılmalı. Gidecekleri yerlerdeki adresleri belirlenip disiplin altına alınmalı." şeklinde konuştu.

"65 yaş üstüne gençler bulaştırıyor"

Prof. Ceyhan, 65 yaş üstü vatandaşların korunamadığını, gençlerin ve çocukların bu kişilere virüs bulaştırdığını belirterek, "Mutlaka güvenli ortamlar oluşturulmalı. Bunları yapabilirsek vaka sayılarını azaltabiliriz. Ama yapmazsak vakalar 3-4 binlere çıkarsa maalesef yine hiç istemediğimiz halde yeniden sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapanması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Belki bir de evden yapılabilecek işleri teşvik etmek lazım. Bütün kurumlar için böyle. Bunlar çok ekonomiyi durdurmadan, sosyal hayatı çok etkilemeden yapılabilecek önlemler" dedi.