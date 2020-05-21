Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan cevapladı: Cemaatle ibadette koronavirüse karşı camilerde nasıl tedbir almalıyız? İşte o 8 madde

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı camilerde alması gereken önlemleri açıkladı.

Cemaatle ibadet Cuma namazı ile başlayacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır toplu ibadete ara verilen camiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarih olan 29 Mayıs’ta kılınacak Cuma namazı ile tekrar toplu ibadet ve faaliyetlere açılacak. Hazırlanan plan kapsamında sadece öğle ve ikindi vakitleri cemaatle kılınabilecek.

Camilerin toplu ibadete açılması vatandaşlarda tatlı heyecana neden olurken, bir yandan da insanlar camilerde koronavirüse karşı alınacak önlemleri de merak etmeye başladı. Bu merakı ise Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıkladığı 8 madde ile gidermeye çalıştı.

Hayati önem taşıyan 8 tedbir

Hürriyet’te yer alan habere göre, vatandaşlardan gelen soruyu cevaplayan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde koronavirüse karşı vatandaşların alabileceği önlemleri açıkladı. Duaların yüksek sesle yapılmaması gerektiğini söyleyen Ceyhan, alınabilecek önlemleri 8 madde halinde sıraladı. İşte o maddeler;

1-) Kişiler, sadece elinin yüzünün geleceği yer için bir bez parçası kullanabilir ya da kendi seccadesini getirebilir ama bunların namazdan sonra 60 derecede yıkanması ya da atılması gerekiyor.

2-) Camiye girenlerin ateşi ölçülmeli, öksürük ve hapşırık gibi belirtilere dikkat edilmeli.

3-) Sosyal mesafeye her an dikkat edilmeli.

4-) Camilerde klima kullanılmaması, doğal yolla havalandırılması uygun olur. Klima olacaksa kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metreye çıkarılması gerekir.

5-) Konuşmayla virüsün bulaş imkanı artacağından herkeste maske olmalı. Duaların yüksek sesle değil, içten okunması lazım. Konuşmak, virüsün bulaş imkanını 10 kat artırıyor. Öksürük ve hapşırmak 1000 kat artırıyor. Konuşmanın tonu da önemli. Yüksek sesle konuşunca bulaş imkanı daha da artıyor. Dua ve tekbirlerin mümkün olduğunca sessiz hatta hiç konuşmadan, nefes alıp vererek içten yapılması öneriyorum...

6-) İmamların da hastalığı bulaştırma riski var. Cemaatle araya mesafe bırakılması lazım.

7-) Maskeyle vaaz ve Kuran okuması kolay olmayabilir; imamın olduğu yere şeffaf, fiziksel bariyer konabilir veya yüz siperliklerinden kullanıp alçak ses sorunu için mikrofon kullanılabilir.

8-) Cami içlerindeki Kuran kursları okul gibi değerlendirilmeli ve açılmamalı.