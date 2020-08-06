Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tepki çeken görüntüler sonrası konuştu: Evde bile maske takın

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına nasıl yansıyacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tatildeki vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlattı. Yamanel, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi kalabalıklar büyük risk. corona virüs insandan insana damlacık yoluyla hemen bulaşıyor. Bu kalabalıkların olumsuz dönüşü olabilir. Mutlaka kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Evde dahi maskeye dikkat edilmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Yamanel, tatil bölgelerinde kalabalık oluşturan insanların yüksek riskli kabul edilebileceğine vurgu yaparak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmaları gerekiyor. İmkanı olanlar kendilerini 14 gün muhafaza ederse çok iyi olur. Temastan 5-7 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor, 10 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde vaka sayılarında artış görülebilir" diye konuştu.