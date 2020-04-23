Bilim Kurulu üyesi koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye bugüne kadar kontrollü bir şekilde süreci yönetmeyi başardı; gevşeme olmaz ve rehavete kapılmazsak inişe geçeriz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulunan Özlü, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine göre daha kısa zamanda salgının yükselme eğrisini yatay hale getirmeye başladığını aktardı.

Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi gidiyoruz. Türkiye bugüne kadar kontrollü bir şekilde süreci yönetmeyi başardı. Pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha kısa zamanda salgının yükselme eğrisini yatay hale getirdi. Gevşeme olmaz ve rehavete kapılmazsak inişe geçeriz. Tedbirlere devam. Sağlığa kolay erişim, yeterli ve donanımlı sağlık alt yapısı, özverili muhteşem sağlık ordusu, ülkemiz koşullarına uygun algoritmalar, erken tedavi, ilaç, cihaz ve malzeme stoğumuz, doğru yaklaşımlar, sıkı takip ağır vaka oluşumu ve ölümlerin çok düşük kalmasını sağladı."