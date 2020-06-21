Bilim Kurulu Üyesi korkutan gelişmeyi böyle duyurdu: Kontrol kaybedildi

Halk sağlığı uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Akın, toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolü kaybettiğini dile getirdi ve uzman olmadığı halde ekranlarda koronavirüse ilişkin bilgi aktaranları eleştirdi.

Koronavirüs yorgunu haline gelen toplumun, "umursamazlık" içine doğru iteklendiğini dile getiren Akın, "Toplum kontrolünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

Medyada görünmekten kaçınan Prof. Akın'ın bu aşamada eleştirisi, uzmanı olmadığı halde ekrana çıkma telaşı içinde bilgi aktaranlara ilişkin, "Ben de bazen televizyonlarda kendilerini dinlediğimde şaşırıyorum" yorumunu yaptı.

Akın, "Deniliyor ki lise ve üniversiteye giriş sınavları neden yapılıyor, niçin ötelenmiyor. Şunu görmüyorlar ki o sınav ötelendiğinde sınav soru ve kağıtlarını hazırlayıp basan yüzlerce insan bir o süre kadar daha hapis hayatı yaşayacak. Sınavın yapılmasında alınan önlemler açısından sıkıntı yok. Önemli olan riayet edilmesi…" ifadesini kullandı.