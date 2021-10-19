  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi ‘kısıtlama olacak mı’ sorusunu böyle cevapladı: Herkes aşı olsa konuşmayız bile
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi ‘kısıtlama olacak mı’ sorusunu böyle cevapladı: Herkes aşı olsa konuşmayız bile

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil, aşı olma zamanı. Herkes aşısını olsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek bile olmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:45:00 -
Bilim Kurulu üyesi ‘kısıtlama olacak mı’ sorusunu böyle cevapladı: Herkes aşı olsa konuşmayız bile

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde sık sık vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruların sorulduğunu belirterek, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşüncenin şu an anlamı yok. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza bile gerek kalmaz" dedi.

Gençleri de öldürüyor

Üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, “Biz de Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine bir aşı merkezi açtık. Bu çok önemli; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten çok ağır şekilde etkilenip hayatını kaybedebiliyor. Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun” uyarılarını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okuyucu

hadi lan oradan...
  • Yanıtla
Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'
Dünya

Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'

Rusya, geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'le Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin katıldığı bir programda yaşananları konuşuyor. Rus medyası..
Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu
Gündem

Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu

ankara'da birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!
Ekonomi

TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!

TÜSİAD'ın Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu'nun diktatör benzetm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay