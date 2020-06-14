Bilim Kurulu üyesi ikinci dalga için tarih verip uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal koronavirüste olası ikinci dalgayı ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, "Koronavirüsü geçirmiş kişilerde antikor da oluşmuşsa koruyuculuğunun yani bir daha hasta olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama geçirenler de geçirmemişler gibi tedbirli davranmak zorundalar. Bu koruyuculuk ne kadar devam ediyor; henüz bundan da çok emin değiliz" dedi.

Prof. Dr. Ünal, şu anda birinci dalga sırasında vaka sayılarında oynamaların olabileceğini de belirtti ve ''Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım-aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir. 'Kuzey yarım kürede yeniden ikinci bir dalga şeklinde' diye ben onu anlıyorum. Ama şu anda Türkiye’de oynamalar, birinci dalganın alt oynamaları, bazı illerde maalesef oluyor'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünal, "Bizim yapmamız gereken, karşımızdan gelen her kişi için 'Bu hastalığı bulunduruyor' diye düşüneceğiz, ona göre tedbirleri alacağız. Karşımızdaki herkes bu hastalıkla enfekte kabul edilecek. Hiçbir aralık bırakmadan tedbirler düzenli yapılacak" dedi.

Kasım-Aralık ayında yükseliş olabilir

Prof. Dr. Ünal, şu anda birinci dalga sırasında vaka sayılarında oynamaların olabileceğini kaydederek, "Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım- aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir. 'Kuzey yarım kürede yeniden ikinci bir dalga şeklinde' diye ben onu anlıyorum. Ama şu anda Türkiye’de oynamalar, birinci dalganın alt oynamaları, bazı illerde maalesef oluyor. Nüfusu daha az olan yerlerde 100-200 vaka çıkınca büyük oranlara neden oluyor" diye konuştu.