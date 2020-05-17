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Bilim Kurulu Üyesi: Eğer vaka sayısı günlük 1100-1400 arasında giderse...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek eylül, ekim de sıkıntılı olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:37:00 - 2020-05-17 15:48:14
Bilim Kurulu Üyesi: Eğer vaka sayısı günlük 1100-1400 arasında giderse...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine dair açıklamalarda bulundu. Akın, endişe duyduğu asıl şeyin, toplumun olayın bittiğini zannetmesi olduğunu dile getirdi. Akın bu endişesiyle ilgili şu benzetmeyi yaptı: "Bu salgını başlayıp biten film gibi düşünüyorlar, oysa bu bir dizi film. Bazı bölümleri heyecanlı, bazı bölümleri sıkıcı, sönük olabilir. Şu an sıkıcı bölümüne, evresine geldiğimizi söyleyebilirim. Ama etkisini aynı hızda devam ettiriyor; bitmedi…"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Levent Akın, Mart ayı sonundaki endişelerinin nisan başında alınan tedbirlerle ortadan kalktığını sandıklarını belirtti. Akın, "Mayıs sonunda 500-600 seviyesini görürüz diye umuyordum ama şimdi tedirginim" dedi.

Sarıkaya'nın aktardığına göre 'derin bir nefes alıp, sözlerini hayıflanma tonunda sürdüren' Akın şöyle devam etti: "Temmuzda da sinsi gidecek gibi görünüyor. Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek eylül, ekim de sıkıntılı olur. Ayrıca o dönem daha kapalı alanlarda olacağız, yakınlaşmaya başlayacağız..."

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