Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Çözüm izolasyon

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına ilişkin Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye açıklamalarda bulundu. Son kurul toplantısında, salgına ilişkin Türkiye genelinde alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıldığını söyleyen Kayıpmaz, Kovid-19’la etkili mücadeleye ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını anımsatan Dr. Kayıpmaz, “Sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyondur” dedi. Buna karşın Kayıpmaz, birçok ülkenin süresiz izolasyona sıcak bakmadığını da hatırlattı.

Eldeki verilere göre salgının yayılmasını engellemek için en etkili yöntemlerin, bireysel korunma yöntemleri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kayıpmaz, “Okulların açılmasına iki hafta kaldı. Vaka sayıları da artış yönünde ilerliyor. Elbette yetkili kurumlar gerekli değerlendirmeleri anlık olarak yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde kararın netleşeceğini sanıyorum.” diye konuştu.

Yüz yüze eğitimin, okuma – yazma öğrenen çocuklarla sınırlı kalabileceğini düşündüğünü ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ayrıca onları yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığı öncelikli endişemiz olmalıdır” ifadesini kullandı.