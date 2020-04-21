Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya zor soru!

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğuydu.

Prof. Kara, koronavirüs geçiren kişilere yapılan antikor testini anlatıyordu. Ahmet Hakan testle belirlenen hastalığın geçirilip geçirilmemesinin belirlenmemesinin ne önemi olduğunu sordu.

Kara, bu soruya "Ahmet Bey, eğer sizin antikor testiniz pozitif ise biz size diyebiliriz ki, 'Ahmet Bey siz gerekli tedbirleri alın ve okula gidin' Çünkü virüsü alıp eve getirme riskiniz yok" dedi.

Bunun üzerine Ahmet Hakan "Bunu bir kere geçirenin bunu bir daha alma ihtimali daha mı azalıyor?" diye sordu.

Ama cevap hiç de beklemediği bir şekildeydi.

Prof. Kara, "İşte Ahmet Bey sizde bütün zor soruları bana soruyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine Ahmet Hakan bir an şaşkınlık geçirdikten sonra tebessüm ederken Kara her zaman ki, güleç ifadesi ile soruyu cevaplamaya başladı.

"Onu da açıkçası tam bilmiyoruz" diyen Kara, Güney Kora'da hastalığı geçirmiş 150 kişide testlerde virüsün yeniden pozitif çıktığı yönündeki bilgiyi paylaştı ve oradan gelecek bilgileri beklediklerini ifade etti.

Prof. Kara, daha sonra da Kovid-19'a neden olan koronavirüsün türevleri ile daha önce yapılmış deneylerden örnekler verdi. Sonra da o deneylerin de bir ölçü olmadığını çünkü bugün karşı karşıya olunan virüsün tam olarak bilinmediğinin altını çizdi.

Ahmet Hakan'ın bir sonraki sorusu ise sporseverlerin merakla beklediği futbol ve basketbol maçlarının ne zaman başlayacağıydı. Ateş Kara, "Bugün için zor bir değerlendirme. İyimser ihtimalle 1 ay sonra buna cevap vermek daha kolay olur" dedi.