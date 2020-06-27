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Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kritik koronavirüs uyarısı

Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaşların gevşediğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, 65 yaş ve üzeri vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 14:49:00 - 2020-06-27 14:50:23
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kritik koronavirüs uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs salgını hakkında kritik bir uyarı geldi. Kara salgına yönelik halkın kurallara uyumda gevşediğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda ölüm oranlarının yeniden yükselebileceğini belirtti.

Kara, "Biz Türkiye’de riskli olabilecek grubu yani 65 yaş ve üzerini çok ciddi koruduk. Ama şimdi onlar da sokakta. Dikkat etmeliler. Şu an vaka sayılarımızın çok düştüğünü söylememiz zor. Yükselmese de aşağı düşüşünü sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka maskeye ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. 100 kişiden 1 kişiyi bile kaybetseniz bu bir can. Sahillerde de kurallara uyulmadığını görüyoruz. Şu an yaşadığımız tablo için 2. dalga diyemeyiz ama bunun bilimsel olarak karşılığı 1. dalganın ikinci dişi." dedi.

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi
Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

Biyografi

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

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