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Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu açıklanmıştı. Söz konusu araştırmaları değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanların rehavete kapılmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 08:44:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Danimarka ve Kanada’da yapılan iki araştırma, kan grubu “0” olan kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, söz konusu araştırmaya ilişkin Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bu tarz çalışmaları baz alarak ‘0’ kan grubu olan vatandaşlarının kesinlikle rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulunan Ateş Kara şunları söyledi:

Bu yayınların gösterdiği; sıfır kan grubu olanların biraz daha az hastalığa yakalanma ihtimalinin varlığı. Ancak bu ‘sıfır kan grubu hastalanmıyor’ anlamına gelmez. İspanya ve İtalya’da da ağır hastaların genleri araştırıldı. 3’üncü kromozomda, virüs ile akciğerlerdeki hücrelerin yapılarıyla bir bağlantı görüldü. Belirli bir değişikliği olanların hastalığı daha ağır geçirdiği tespit edildi. Başka bir bulgu da 9’uncu yani kan gruplarını belirleyen kromozomda ortaya çıktı. Buna göre ‘A’ grubu hastalığı 1.45 kat daha ağır geçiriyor. ‘0’ grubunun riski ise 0.65 olduğu görüldü. Bu çalışma tamamen korunma değil riskin daha düşük olduğunu gösteriyor. Tedbirlerden ödün verilmemeli.

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