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Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A kan grubu olanların Kovid-19'a yakalanma oranının daha yüksek olduğunu, 0 grubu olanların ise daha az olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:51:00 - 2020-07-08 09:10:14
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.

KAYNAK: HABER7

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi
Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

Biyografi

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

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Yorumlar

mehmet sevindik

ALTI ÜSTÜ 4 AYDA ÜLKEDE 5500 KİŞİ DÜNYADA İSE 11 MİLYON KİŞİ ÖLMÜŞ.8 MİLYARA GÖRE BU ÖLENLERİN SAYISI NEKİ.fAZLA PANİKLEMEYE GEREK YOK.bU HASTALIKTAN ÖLENLER DAHA RUHLAR ALEMİNDE TESPİT EDİLMİŞ.mERAK ETMEYİN DÜNYADA DOĞANLAR ÖLENLERDEN HEP FAZLADIR VEDE sular kirlenmekte,yeşil alanlar yok olmakta vede mecburen apartmanlar icat olmuştur.50 yıl önce apartmanmı vardı.Evler hep tek veya 2 katlı ve bahçeliydi.Dünyanın en korkunç yaratığı insanoğlu.
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Mehmet Sevinemedik

@mehmet sevindik, Abi eger yasalsa, ictigin seyin adini soyler misin? Insanin bazen gerceklikten kopmaya ihtiyaci oluyor.
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