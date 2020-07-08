Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.

KAYNAK: HABER7