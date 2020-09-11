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Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’dan İstanbul uyarısı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla birlikte İstanbul’da koronavirüs vakalarının artabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:27:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’dan İstanbul uyarısı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kritik günleri yaşıyor. Vakalar son günlerde tekrar artışa geçmişken, iki gündür yeni enfekte sayısında düşüş olması dikkat çekiyor. Salgının Türkiye’deki seyrine ilişkin uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, özellikle İstanbul’da vakaların artabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Kayıpmaz, Ankara’da vakaların arttığına işaret ederek, 1 Haziran’dan sonra başkentte tedbirlerin bir kenara bırakıldığını söyledi.

Ankara’nın Türkiye’de koronavirüs salgınının merkez üssü haline geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kayıpmaz, üniversite hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin yoğunluğunu hatırlattı. Diğer büyükşehirlerde de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının fazla olduğunu ifade eden Bilim Kurulu üyesi, “Ankara'da vaka sayıları İstanbul'un 2 katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var” dedi. Kayıpmaz, İstanbul’daki vaka artışı ihtimalinin önüne geçebilmenin yine vatandaşlarda olduğunu hatırlattı.

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