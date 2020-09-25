Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, insanlarda zatürre ve grip aşılarına karşı sanki koronavirüsten korur gibi bir algı oluştuğunu bu sebeple sağlık kuruluşlarının önlerinde aşı yaptırmak için yığılmalar meydana geldiğini aktardı.

Zatürre ve grip aşısı koronavirüsün yaptığı zatürreden korumaz

Zatürre ve grip aşısının koronavirüsün yol açtığı zatürreden korumayacağını dile getiren Kayıpmaz, "Zatürre aşısı başka bir mikroorganizmanın neden olduğu zatürreden koruyan bir aşıdır. Grip aşısı da gribin ağır seyretmemesi için her sene, özellikle de bu sonbahar aylarında vurulan bir aşıdır." dedi.

Koronavirüs vakalarında yaşanan yükseliş nedeniyle grip ve zatürre aşılarına olan talebin ciddi manada arttığını belirten Kayıpmaz, "Hatta bu talep bazen Aile Sağlığı Merkezlerinde ciddi kalabalıklaşmalara ve ne yazık ki sağlık personellerine fiziki ve sözlü şiddete kadar vardı" diye konuştu.

Zatürre ve grip aşılarının kimlere yapılması gerektiği hakkında Bilim Kurulu'nun bir rehber hazırlığı içerisinde olduğunu kaydeden Kayıpmaz şöyle devam etti:

"Genel anlamı ile kimlerin bu dönemde grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak olması gerektiğini paylaşacak olursak; kronik kalp hastalığı olan, kalp yetmezliği olan kişiler, oksijene bağlı kronik akciğer hastalığı olan kişiler, kronik karaciğer, böbrek hastalığı olan kişiler, ayrıca bağışıklık sistemi baskılanan ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç öyküsü olanlar, organ nakli yapılmış kişiler, beyin omurilik sıvısında kaçağı olan kişiler, işitme kaybı olduğu için kulak içerisine işitmeye yarayan cihazın cerrahi yöntemle yerleştirildiği insanlar grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak yaptırması gereken kişilerdir. Ayrıca kan kanseri, lenf kanseri, vücutta yaygın kanseri olanlar da yine bu kişiler arasında gösterilebilir. Dalağı doğuştan olmayan ya da dalağı sonradan cerrahi ile alınmış kişilerin de aşı yaptırması gereklidir"

Kayıpmaz ayrıca virüsle temas konusunda riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarının da zatürre ve grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

"Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor"

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı sonuç alındığını ve zatürreye dönüşün o kadar azaldığını belirten Kayıpmaz, ağır hasta, vefat ve yeni vaka sayılarında artış yaşandığını dile getirdi.

Yeni tanı konulan hasta sayılarının iyileşen hasta sayısının önünde seyrettiğini ifade eden Kayıpmaz, alınan tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Zatürre oranının yüzde 7'nin altına düştüğünü anımsatan Kayıpmaz şunları söyledi:

"Yani tanı konan vakaların yüzde 6.8 kadarı zatürreye dönüşüyor. Bunda etkenlerden birincisi erken tanı. Biz erken tanı konusunda çok iyi imkanlara sahibiz. Hastanelerimizdeki, laboratuvarlarımız, görüntüleme merkezlerimiz, tomografi imkanlarımız, PCR test imkanları son derece başarılı. Erken tanı konan hastalara da erken tedavi başlama şansımız var. Biz hastaların hastaneye başvurmuş ise, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarını yanına vererek taburcu olmasını sağlıyoruz. Ayrıca bazı hastalarımıza da eve ilaçlarını götürerek erkenden ilaca başlamasını sağlıyoruz. Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor."