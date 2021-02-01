Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Mutasyon normalleşmeye engel mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber'e yaptığı açıklamalarda, "Mutasyonlu virüs son zamanlarda olumsuz haberler duyuyoruz. Başlangıçta bulaşma hızında artış olduğunu görüyoruz. Daha ölümcül ve daha hızlı bulaştığı yönünde bilgiler gelmeye başladı" dedi.

Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu destekleyen bilgiler var. Koronavirüs çocuklarda hafif seyrediyordu ve ölümcül değildi. Mutasyonlu virüsün çocuklarda da ağır hastalıklara neden olabildiğini gördük."

Mutasyon normalleşmeye engel mi?

Özlü, "Aşılar mutasyona karşı etkisiz değil ancak bazı çalışmalar etkinin azalttığını gösterdi. Üçüncü dalga bekleyişi tüm dünyada var. Türkiye diğer ülkelere göre vaka sayıları azaldı. Tedbirlerle başardığımız bu durumu sürdürmemiz gerekiyor. Biz şu anda iyi durumdayız. Aşı çalışmalarını tamamlarsak rahatlayacağız ve daha güvenle normale dönmemiz söz konusu olacak." diye konuştu.

Risk grubunun aşılanması çok önemli

Özlü, "Türkiye'de mutasyonlu virüs saptandı ve giderek artıyor. Mutasyonlu virüslerin dolaşımda ağırlığının artmasıyla tablo değişime uğrayabilir. Çocuklar hafif atlattığı için okulların açılması uygun görünüyordu. Çocuklar genellikle anne baba çalıştığı için evdeki aile büyükleriyle vakit geçiriyor. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin aşılarının yapılması bu anlamda çok önemli." dedi.