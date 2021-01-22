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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Korona aşısının vaka sayılarına etkisi ne zaman olur?
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Korona aşısının vaka sayılarına etkisi ne zaman olur?

Coronavac aşısı için "Acil Kullanım onayı" verilmesinin ardından Türkiye genelinde kitlesel aşılama uygulaması başladı. İlk doz aşılar uygulanırken en çok merak edilen konu bağışıklığın ne zaman kazanılacağı oldu. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:20:00 -
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Korona aşısının vaka sayılarına etkisi ne zaman olur?

Günlerdir tartışılan aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olup olmayacağı konusunda görüşlerini paylaşan Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, şu an için dünya üzerinde aşı ile bağışıklık kazanmış kimsenin olmadığını belirterek şu şekilde konuştu:

"Aşılama süresinden hemen sonra bağışıklık oluşmuyor. Bağışıklığın oluşması için ikinci dozun yapılması ikinci dozun üzerinden de 15 gün geçmesi gerekiyor. Şu an dünya genelinde aşıyla bağışıklık kazanmış kişi henüz yok. Aşılar daha yeni yapılmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesinde ikinci doz bile yapılmadı henüz. Bu yüzden koronavirüs aşısı olanlar için kısıtlamaların kaldırılması gibi düşünceler şu an için tartışılmaya değer konular değil."

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıklamalarına şöyle devam etti:

Zorunluluk değil gönüllülük olmalı

Aşının zorunlu olup olmaması konusunda görüşlerini bildiren Özlü, "Aşının zorunlu olmasını sağlayacak herhangi bir uygulamadan yana değilim. Tamamen gönüllülük esasına dayanmalıdır. Şu an için aşı olanlar aşı karnesi ve e-nabız üzerinden takip ediliyor." dedi.

Aşı uygulamalarının vaka sayısına etkisi ne zaman olur?

Vaka sayılarını değerlendiren Tevfik Özlü, aşı uygulamalarının henüz vaka sayıları üzerinde etkisinin olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"Aşı uygulamalarının vaka sayılarına etkisini görmek için aşının koruyuculuğunun başlaması lazım. Aşılar iki doz halinde uygulanıyor ve bağışıklık ikinci dozun üzerinden 15 gün geçtikten sonra oluşuyor. Bu nedenle aşı uygulamalarının şu an için vaka sayıları üzerindeki etkisini görmedik. Alınan tedbirlere bağlı olarak belirgin şekilde düşme var."

"Yan etki hissetmedim"

Bilindiği üzere Çin'den gelen aşılar ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonrasında da Bilim Kurulu üyelerine uygulandı. Aşılamada yan etkinin görülmesi için beklenen süre doldu. Bilim Kurulu üyesi Özlü, aşı sırasında ve aşı sonrasında geçen süreyi yorumlayarak "Koronavirüs aşısı olduktan sonra hiçbir yan etki hissetmedim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım." dedi.

 

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