Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Eğer bu oran yüksek olursa...

Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci devam ederken ülkemizde mutasyonlu virüsün görüldüğü tespit edildi. Değişime uğrayan virüs ilk olarak kasım ayında İngiltere'de görüldü. Bu oran, aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Uzmanlar mutasyonlu virüse karşı uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini verdi.

Peki mutasyonlu virüs hakkında ne biliyoruz? Normal virüsten farkı ne? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyonlu virüsü anlattı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Geçtiğimiz eylül ayından itibaren İngiltere'de görülmeye başlanan ve kasım ayında belirli bir yüzde oranında artan bu mutasyona uğramış olan virüsün yüzde 40 daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğu tespit edildi. Daha sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Brezilya'da da virüsün aynı tarz mutasyonların olduğu da gösterildi. Şu an dünyada virüsün mutasyonuyla ilgili gelişmeler yaşanmakta. Bizim ülkemizde de İngiltere kaynaklı virüs görüldü. Geçtiğimiz aralık ayında noel tatiline bağlı olarak Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu mutasyona uğramış virüs yayılmaya başladı. Özellikle Almanya'da mutasyonlu virüs eski virüsten daha fazla görülmeye başlandı. Çok hızlı bulaştığından dolayı da daha büyük sorunlara neden olabilecek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Antikorlara biraz daha az bağlandığı tespit edildi"

Hasöksüz: "Mutasyonlu virüsün henüz ispatlanmış bir belirtisi yok. Çok yeni bir virüs tipi. Fakat laboratuvar şartlarında özellikle Güney Afrika kökenli virüsün antikordan kaçma diye tabir ettiğimiz normal hastalığı atlatan kişilerde ya da aşılara bağlı olarak ortaya çıkan antikorlara biraz daha az bağlandığı tespit edildi. Bunun oranıyla ilgili bazı bilgiler saklı. Eğer bu yüksek oranlarda olursa aşı konusunda sıkıntılar olabilir. Şu ana kadar bildiğimiz üzere aşıların etkinliği devam ediyor." dedi.

"Bu durum mutasyona uğrama oranını azaltmış olacak"

Hasöksüz: "Son üç aydaki gelişmelerde virüsün yeni bir mutasyonlu özelliği ortaya çıktı. Koronavirüsün doğasında var bu değişim. Önümüzdeki dönemlerde de farklı mutasyonlardaki değişimler olabilir. Burada dolaşımdaki virüsün maskelerle ve önlemlerle azaltılmış olması mutasyona uğrama oranını da azaltmış olacak. Dolayısıyla ülkelerin ve halkların kurallara uyması aslında ilerde daha kötü sonuçlara neden olabilecek belli virüsleri de önlemiş olacaktır." diye konuştu.

"Mutasyona karşı alınan tedbirler başarılı"

Hasöksüz, "İngiltere'de kasım ayında çıkan mutasyonlu virüsün ardından uçuşların azaltılması ve karantina tedbirler alındı. Dün Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı mutasyonlu virüsün görülme oranı 128 idi. Bu da İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kontrollü yaşamın aslında yeni mutasyonlu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını kontrol altına alacaktır. Kurallara uyulmaması yeni tip ve eski tip virüsün yayılmasına neden olacaktır." dedi.