  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyledi. Kara, "Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Yeni önlemler de olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:44:00 -
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın İstanbul'da toplanacak. Bilim Kurulu toplantısı öncesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kara, il bazında bir kısıtlamanın gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Büyük olasılıkla diyorum çünkü yeni rakamlar yarın değerlendirip, konuşulacaktır. Yeni önlemlere gerek olup olmadığı ve son dönemde elde edilen bilgiler konuşulacak. Havanın soğuması Avrupa'da biraz daha erken oluyoruz. İnsanların içeriye girmesi biraz daha erken oluyor. Dikkat edecek olursak, Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var.

Böyle olunca biz ne yapabiliriz onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Özelikle Avrupa'daki vaka artışı ile erken dönemde hastalanan kişilerin bazılarının tekrar virüsü alabildiklerini ve tekrar hastalanabildiklerini görüyoruz. O nedenle de hastalığı geçirmiş olmanın, koruyucu olmadığının vurgusunu tekrar yaparak, bizim tüm önlemleri tekrar tekrar hep birlikte hastalığı geçirsek de geçirmesek de uymamız gerekiyor. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" dedi.

Prof. Dr. Kara, bu önlemlerin neler olabileceği sorusuna, "Son rakamlara ve değerlere bakmak lazım. Maske kullanım oranlarının ne olduğuna, uyumun ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor. Bir de uygulamalarda nelerin ne kadar uygulanabildiğine, önerileri açıkçası il pandemi kurulu il bazında da alabiliyor. O alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uygulanabildiğini, sorun yaşanan yer var mıdır yok mudur onları da değerlendirip, ona göre karar vermek lazım. Yeni önlemler gelebilir" diye yanıt verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha
Siyaset

Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri gide..
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...
Gündem

Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Hatay'da yaşanan patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in korumalarının uyarılarına rağmen eline uzun namlulu silahını alar..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay