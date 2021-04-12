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Gündem Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
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Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:16:00 - 2021-04-12 21:23:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

'Salgında en zor dönemden geçiyoruz'

"Mutasyon ve varyant konusunda şu an için şans bizden yana değil. Mutant ve varyantların hızlı yayılması hastalığın ağır geçirilmesine neden oluyor.

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