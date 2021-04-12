Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
'Salgında en zor dönemden geçiyoruz'
"Mutasyon ve varyant konusunda şu an için şans bizden yana değil. Mutant ve varyantların hızlı yayılması hastalığın ağır geçirilmesine neden oluyor.