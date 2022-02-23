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Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Maske kararı ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç gün önce yaptığı açıklamada 23 Şubat Çarşamba günü bilim kurulu toplantısının düzenleneceği ve önemli kararların vatandaşlara aktarılacağını belirtmişti. Ancak toplantının ertelendiği açıklandı. Peki, bilim kurulu toplantısı niye ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:56:00 -
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınıyla mücadele yaklaşık iki yıldır sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısını işaret etmiş ve maske kararıyla ilgili önemli açıklamalar yapılacağını belirtmişti. Ancak toplantının ertelendiği açıklandı.

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamada toplantının ertelenme sebebi açıklanmadı.

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