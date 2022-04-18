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Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı maske kararı
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı maske kararı

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza yerleşen maskenin ne zaman kapalı alanlarda kullanımının zorunlu olmaktan çıkacağı merak ediliyor. Peki, maske yasağı bitecek mi? Okullarda maske yasağı bitecek mı? Sinemada tiyatroda maske yasağı kalktı mı? AVM'lerde maske takma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:42:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı maske kararı

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının ilkbaharında ülkemizde maske takma zorunluluğu uygulanmaya başladı. Maske takmayanlara cezalar uygulandı. 2022 yılı itibariyle Omicron varyantıyla birlikte hastalığın seyrinin hafiflemesi ve aşılamada gelinen noktayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Peki, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı maske kararı

Milyonların gözü kulağı Bilim Kurulu toplantısında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu toplantısında önemli kararların alınacağını vurgulamıştı. Bakan Koca, “Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak” dedi.

Pek çok kişi ise Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Merakla beklenen toplantı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.

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