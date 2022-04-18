Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının ilkbaharında ülkemizde maske takma zorunluluğu uygulanmaya başladı. Maske takmayanlara cezalar uygulandı. 2022 yılı itibariyle Omicron varyantıyla birlikte hastalığın seyrinin hafiflemesi ve aşılamada gelinen noktayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Peki, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı maske kararı

Milyonların gözü kulağı Bilim Kurulu toplantısında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu toplantısında önemli kararların alınacağını vurgulamıştı. Bakan Koca, “Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak” dedi.

Pek çok kişi ise Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Merakla beklenen toplantı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.