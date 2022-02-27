Pek çok ülkede koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlama kararlarını revize etti. Hatta pek çok ülke maskelerin ne zaman çıkarılacağını da belirledi. Bu sebeple ülkemizde de zorunlu karantina uygulamasından vazgeçilip geçilmeyeceği, maske yasağının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı ne zaman kaldırılacak?

23 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Bilim Kurulu toplantısının 1 Şubat Salı günü yapılacağı belirtildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan tavsiye kararlarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor.