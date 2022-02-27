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Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı ne zaman kaldırılacak?
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı ne zaman kaldırılacak?

Maske yasağı son durum | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısını işaret etmiş ve maske konusunda açıklama yapılacağını duyurmuştu. Pek çok ülkede maske yasağıyla ilgili kararlar verilirken Türkiye’de de yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:57:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı ne zaman kaldırılacak?

Pek çok ülkede koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlama kararlarını revize etti. Hatta pek çok ülke maskelerin ne zaman çıkarılacağını da belirledi. Bu sebeple ülkemizde de zorunlu karantina uygulamasından vazgeçilip geçilmeyeceği, maske yasağının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı ne zaman kaldırılacak?

23 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Bilim Kurulu toplantısının 1 Şubat Salı günü yapılacağı belirtildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan tavsiye kararlarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor.

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