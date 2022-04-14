Koronavirüs salgınıyla birlikte kurulan Bilim Kurulu, son haftalarda toplantı gerçekleştirmiyor. Vakalarda yaşanan düşüş sebebiyle toplantı bir süredir yapılmıyordu. Vatandaşlar ise Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağını hangi konuların masaya yatırılacağını araştırıyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu kararları karantina uygulaması bitecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek hafta içi Bilim Kurulu’nun önemli bir toplantı yapacağını açıkladı. Bakan Koca, “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere, bu anlamda önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle şuan maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulaması da haftaya Bilim Kurulu'nda değerlendirilmiş olacak. Ve Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Bununla ilgili daha detaylı Bilim Kurulu sonrasında açıklamamız zaten olacak” dedi.