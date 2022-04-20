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Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Milyonların gözü kulağı Bilim Kurulu toplantısında. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında maske kısıtlamasına yönelik önemli kararların alınacağını açıklamıştı. Bu hafta yapılacağı ifade edilen toplantının tarihinin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:05:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza maske uygulaması girdi. Geçtiğimiz ay açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamalar Bilim Kurulu toplantısının bu hafta yapılacağını belirtmiş ve “Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı. Önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

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