Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Türkiye’nin salgın ile mücadelesinde artık zafere doğru yaklaşılıyor. Sağlık altyapısının sağlam olması hem aşıya ulaşımı konusunda Türkiye’nin başarısı hem de yerli aşının üretilip piyasaya çıkması korona ile mücadelede büyük başarının sırrıdır. Koronavirüste vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Bilim Kurulu’nda başta kısıtlamalar olmak üzere maske ile ilgili yeni bir karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacağını açıklaması gözleri bir anda Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki Bilim Kurulu toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?