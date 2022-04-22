Bilim Kurulu toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Türkiye’nin salgın ile mücadelesinde artık zafere doğru yaklaşılıyor. Sağlık altyapısının sağlam olması hem aşıya ulaşımı konusunda Türkiye’nin başarısı hem de yerli aşının üretilip piyasaya çıkması korona ile mücadelede büyük başarının sırrıdır. Koronavirüste vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Bilim Kurulu’nda başta kısıtlamalar olmak üzere maske ile ilgili yeni bir karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacağını açıklaması gözleri bir anda Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki Bilim Kurulu toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak." dedi.
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Bakan Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı. 20 Nisan’da yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi. Paylaşılan güncel bilgiye göre Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Bilim Kurulu toplantı kararları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında Bilim Kurulu toplantısına değindi. Başkan Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı değerlendirme yapacak Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları milletimizle paylaşacağız. Ameliyat, tetkik, tahlil, görüntüleme, polikliniklerde hastanedeki hizmetler tekrar rayına girdi. Salgın gündemimizden çıktıkça sağlık hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır.” ifadelerini kullandı.