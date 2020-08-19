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Korona Virüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması dört gözle bekleniyor
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması dört gözle bekleniyor

Haftalık yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, saat 19.00’da açıklama yapacak. Bakan Koca’nın, artan koronavirüs vakalarına ilişkin yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:12:00 -
Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması dört gözle bekleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye’de de rehavet nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Test sayısı rekor seviyeler ulaşsa da, Türkiye’de azalması beklenen koronavirüs vakaları, günlük 1.200’ün üstünde seyrediyor. 17 Ağustos'ta 1.233 olarak açıklanan vaka sayısının dün 1.263 olduğu duyuruldu.

Tüm gözler, vakaların artması nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklama yapması beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrilmişken, haftalık düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak.

Bugün akşam saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun, artan vakalara ilişkin görüş bildirmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00’da açıklama yapacak. Koca’nın yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına dair kesin bir açıklama yapması bekleniyor.

Aynı zamanda Bakan Koca’nın, 31 Ağustos’ta başlaması planlanan uzaktan eğitim ve 21 Eylül’de başlaması planlanan seyreltilmiş eğitime ilişkin de bilgilendirme yapabileceği öngörülüyor.

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Yorumlar

Salih

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