Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de canlı açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları, koronavirüs seyri, yerli aşı ve varyantlar konusunun ele alınması bekleniyor.