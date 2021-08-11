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Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
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Korona Virüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:55:00 -
Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de canlı açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları, koronavirüs seyri, yerli aşı ve varyantlar konusunun ele alınması bekleniyor.

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Yorumlar

okur

yeni kararlar aşı olmayanları sosyal hayattan,marketten,otobüs,metrodan soyutlayalım hatta ve hatta aşı olmayanları asalım değilmi?o zaman virüs bitecek değilmi?siz öyle zannetmeye hainlerin oyununa alet olmaya devam edin...
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