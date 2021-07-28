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Korona Virüs Bilim Kurulu harekete geçiyor! Vaka sayıları 20 bine yaklaştı
Korona Virüs

Bilim Kurulu harekete geçiyor! Vaka sayıları 20 bine yaklaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 09:41:00 -
Bilim Kurulu harekete geçiyor! Vaka sayıları 20 bine yaklaştı

Türkiye'de vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, günlük Kovid-19 vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek aşı çağrısında bulunmuştu.

Koca 18:00'de açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Yeni vaka sayıları 20 bine yaklaştı

Türkiye'de dün son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Günün tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun. '' ifadelerini kullanmıştı.

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