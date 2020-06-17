  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Bilim Kurulu bugün saat 17:00'da toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:42:00 - 2020-06-17 10:43:26
Bilim Kurulu bugün saat 17:00'da toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Son günlerde vaka sayılarının artması sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 1015 kişi iyileşti, 1467 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı