0553 313 94 23

Bilim karavanı Gaziantep’te

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda 5 gün boyunca Gaziantep’te okulları gezerek atölye çalışmaları yapan “Bilim Karavanı”nda öğrencilerle buluştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:21
Bilim karavanı Gaziantep’te

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda 5 gün boyunca Gaziantep’te okulları gezerek atölye çalışmaları yapan “Bilim Karavanı”nda öğrencilerle buluştu.


GTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, tüketen değil üreten bir nesil amacıyla yola çıkan eğitim karavanı 5 gün boyunca Gaziantep’teki okulları gezerek, Ahşap Tasarımı, 3B Modelleme-3B Yazıcı ve Robotik Kodlama eğitimleri verdi.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, “Bilim Karavanı Yollarda” projesi kapsamında 11-15 Mart 2019 tarihinde şehrimizde bulunan karavanda öğrencilerle bir araya gelip atölye çalışmalarına katılan GTO Başkanı Yıldırım, projenin çocuklar açısından önemini vurgulayarak, “Biz yetişkinler katma değerli ürünlere, teknolojiye, dijitalleşmeye sürekli vurgu yapıyoruz. Ülkemiz açısından büyük önem arz eden bu konuların gelişimi de temelden verilecek eğitimlere dayalı. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Öncelikle bir zemin hazırlamalı, o konuya hevesli nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda “Bilim Karavanı” da çok güzel düşünülmüş bir proje. Çocuklarımızın robotik kodlamaya, tasarıma ve teknolojik yeniliklere özendirilmesi geleceğimiz açısından çok önemli” dedi.


Zamanın teknoloji ve hızlı bir değişim zamanı olduğunu söyleyen Yıldırım, “Çocuklarımıza “Ne olmak, ne yapmak istiyorsun?” sorusunu sorduğumuzda “Bilişim mühendisi olmak istiyorum. Robotik kodlama yapmak istiyorum.” gibi cevaplar alabilmeliyiz. Hayal ettiğimiz, ülkemizin aydınlık yarınları olacak neslimizin yetişmesi de bizlerin elinde. Çocuklarımızın hayaline ulaşması için ne kadar çaba sarf ediyoruz? Onların geleceği için nasıl yatırım yapıyoruz? Bu soruların cevabı da bu tarz projelerde, faaliyetlerde gizli Tüketim çağında üretimi, fark oluşturmayı özendirmeli tüm eğitim kurumlarımızda bunları empoze etmeliyiz” diye konuştu.


AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 20 ili gezecek olan Bilim Karavanı; hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil oluşturma amacıyla Gaziantep’te bulunduğu süre içerisinde 6 okulda 880 öğrenciyle atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:21
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Yargıtay "grup sorumlusu"na 12 yıl 9 ay hapis
    1. FETÖ'nün Yargıtay "grup sorumlusu"na..
    2. Teslim olan teröristlerden çarpıcı..
    3. Başkan Çoban: “Yaşlılar başımızın..
    4. Midyat’ta Yeni Zelanda’daki saldırıda..
    5. Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli..
    6. AK Parti Kadın Kolları kahvaltı..
    7. Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler..
    8. Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi..
    9. Başkan Öztürk 75. Yıl Mahallesi’nde..
    10. Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel son..
    11. sahibinden.com’dan kurumsal..
    12. "PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu..
    13. Türkiye Varlık Fonu açıklamasından:
    14. Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    15. Nöbet 4. yeni bölüm fragmanı izle |..
    16. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    17. "Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20..
    18. Mardin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    19. Murat Aydın: “Temizlik yoksa o..
    20. Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi
    21. Elazığ’da öğrencilere hoşaf ve buğday..
    22. Cebeci şehitliğinde gözyaşları sel oldu
    23. Gercüş Kaymakamı Şekerci köy..
    24. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah..
    25. Atmaca Gayrimenkul'den yabancıya konut..
    26. Yaka-Koop Erzurum’da
    27. Akşehir’de “Hayat Kime Güzel” isimli..
    28. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    29. Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    30. AK Partili Yılmaz: "Çanakkale ruhunu..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı