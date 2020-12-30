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Gündem Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sürdü. Sonuçların kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Genom Bilimi Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng bu hormonun hastalığı yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:26:00 -
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

Dünya çapında 82 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle mücadele son hız devam ederken ABD'de yapılan bir araştırma heyecan yarattı.

Birçok ülkede aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarış devam ederken ABD'deki Cleveland Clinic'te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin koronavirüs bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.

Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

"İnsanlar doktorlarına danışmadan bu takviyeyi almamalı"

Melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması sebebiyle bu keşfin çok büyük bir önemi olduğunu açıklayan ve araştırmayı yürüten Cleveland Clinic'in Genom Bilimi Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, "Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik" dedi.

Cheng ve ekibi bir yapay zeka kullanarak hastanede koronavirüs şüphesiyle başvuran 27.000'den fazla insanda inceleme yaptı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 28'inin melatonin aldığını ve bu kişilerin test sonuçlarının negatif geldiğini söyleyen bilim insanları, "Bu sonuç bizi çok heyecanlandırdı. Eğer bu sonuçlar hastalarımıza, amacımıza ve misyonumuza yardım edecekse bu bizim için yeterli" ifadesini kullandı.

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