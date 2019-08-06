4 sene üst üste rekor kırmıştı! Bilim insanlarını korkutuyor

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri FakültesiMeteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "en sıcak günler" anlamına gelen "Eyyamı-ı Bahur"un başladığına dikkati çekerek, "En sıcak 4 yıl, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ölçüldü. Geçen haziran ve temmuz aylarında Avrupa’da yaşanan sıcaklıklar tüm bilim insanlarını korkutmaya başladı, bu yıl rekor sıcaklıklar bekleniyor." dedi.

Toros, ağustos ayının ilk günlerine denk gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları hakkında yaptığı açıklamada, atmosferik sayısal model sonuçlarına göre Türkiye'nin ağustos ayı ortasına kadar genel olarak kuzey kesimlerinin yüksek basınç, güney kesimlerinin ise alçak basınç alanı etkisinde kalacağının tahmin edildiğini söyledi.

Model sonuçlarına göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Toros, bazı bölgelerde görülebilecek yerel yağışlar hariç genel olarak tüm Türkiye'de yağışsız bir dönemin beklendiğini belirtti.

Son 4 yıl üst üste sıcaklık rekoru kırıldı

Prof. Dr. Toros, özellikle 2000’li yıllardan itibaren her zamankinden daha sıcak havanın gözlenmeye başladığını, dünya genelinde en sıcak 20 yılın ise son 22 yılda yaşandığını ifade etti.

"En sıcak 4 yıl, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ölçüldü." diyen Toros, geçen haziran ve temmuz aylarında Avrupa’da yaşanan sıcaklıkların tüm bilim insanlarını korkutmaya başladığını, bu yıl rekor sıcaklıklar beklendiğini bildirdi.