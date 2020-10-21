Bilim insanlarından yeni salgın uyarısı
ABD'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, yeni bir koronavirüs pandemisine ilişkin uyarılarda bulundu.
ABD Kuzey Carolina Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 2016'dan beri domuzlarda görülen bir koronavirüs türü olan SADS-CoV virüsünün insanlara bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu tespit etti.
Araştırmacılar, domuz başta olmak üzere birçok memelilerde rastlanan SADS-CoV virüsünün insan akciğer ve bağırsak primer hücrelerinde yayılabildiğini ortaya çıkardı.
Bu sebeple SADS-CoV virüsünün de insanlara bulaşması durumunda çok ölümcül olabileceği ifade edildi.
Çalışma sonuçları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri PNAS'ta yayınladı.