Bilim insanlarından yeni salgın uyarısı

ABD Kuzey Carolina Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 2016'dan beri domuzlarda görülen bir koronavirüs türü olan SADS-CoV virüsünün insanlara bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, domuz başta olmak üzere birçok memelilerde rastlanan SADS-CoV virüsünün insan akciğer ve bağırsak primer hücrelerinde yayılabildiğini ortaya çıkardı.

Bu sebeple SADS-CoV virüsünün de insanlara bulaşması durumunda çok ölümcül olabileceği ifade edildi.

Çalışma sonuçları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri PNAS'ta yayınladı.