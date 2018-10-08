Bilim insanlarından son uyarı: Küresel ısınma limiti...

IPCC'nin bugün yayımlanan raporunda dünya toplumlarının daha düşük bir küresel ısınma hedefini karşılamak için enerji tüketimi, inşaat ve seyahat alanlarında 'eşi benzeri görülmemiş' adımları atması gerektiği uyarısında bulundu.

Aksi takdirde küresel ısınma kaynaklı sıcak hava dalgaları, sele neden olan kasırgalar, bazı bölgelerde kıtlık ve türlerin neslinin tükenmesi gibi risklerle daha fazla karşı karşıya kalınacağı kaydedildi.

'ISINMA LİMİTİ 2030 İTİBARIYLA AŞILABİLİR'

IPCC raporu, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı konusunda hükümetlere bilimsel bir yol haritası niteliği taşıyor.

IPCC, 2015'teki Paris İklim Anlaşması görüşmelerinde mutabık kalındığı gibi küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 2 santigratta sınırlandırılması yerine bu hedefin 1.5 santigrat derecenin altında sınırlandırılmasının 'insanlar ve doğal ekosistemler için açık yararları olduğu' vurgulandı.

Rapora göre Dünya yüzeyi 1 santigrat derece ısındı ve yaşanmaz bir düzey olan 3-4 santigrat derecelik bir ısınma yolunda ilerliyor. Raporda şu anki küresel ısınma oranına göre Dünya'nın sıcaklığının 2030 ila 2051 yılları arasında 1.5 santigrat derece artacağı da belirtildi.

IPCC raporuna göre şu andaki sera gazı emisyonu düzeyi ile 1.5 santigrat limitini 2030 gibi erken bir tarihte ve 2050'den geç olmamak üzere aşabiliriz.