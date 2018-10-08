0553 313 94 23

Bilim insanlarından son uyarı: Küresel ısınma limiti...

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli küresel ısınmanın en kötü etkilerini önlemek için dünyanın 'eşi benzeri görülmemiş' adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:05
Bilim insanlarından son uyarı: Küresel ısınma limiti...

IPCC'nin bugün yayımlanan raporunda dünya toplumlarının daha düşük bir küresel ısınma hedefini karşılamak için enerji tüketimi, inşaat ve seyahat alanlarında 'eşi benzeri görülmemiş' adımları atması gerektiği uyarısında bulundu.

Aksi takdirde küresel ısınma kaynaklı sıcak hava dalgaları, sele neden olan kasırgalar, bazı bölgelerde kıtlık ve türlerin neslinin tükenmesi gibi risklerle daha fazla karşı karşıya kalınacağı kaydedildi.

'ISINMA LİMİTİ  2030 İTİBARIYLA AŞILABİLİR'

IPCC raporu, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı konusunda hükümetlere bilimsel bir yol haritası niteliği taşıyor.

IPCC, 2015'teki Paris İklim Anlaşması görüşmelerinde mutabık kalındığı gibi küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 2 santigratta sınırlandırılması yerine bu hedefin 1.5 santigrat derecenin altında sınırlandırılmasının 'insanlar ve doğal ekosistemler için açık yararları olduğu' vurgulandı.

Rapora göre  Dünya yüzeyi 1 santigrat derece ısındı ve yaşanmaz bir düzey olan 3-4 santigrat derecelik bir ısınma yolunda ilerliyor. Raporda şu anki küresel ısınma oranına göre  Dünya'nın sıcaklığının 2030 ila 2051 yılları arasında 1.5 santigrat derece artacağı da belirtildi.

IPCC raporuna göre şu andaki sera gazı emisyonu düzeyi ile 1.5 santigrat limitini 2030 gibi  erken bir tarihte ve 2050'den geç olmamak üzere aşabiliriz.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:05
  1. IPCC
  2. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
  3. küresel ısınma
  4. 2030

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL
    1. Çorum'da çaldılar İzmir'de..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı!..
    3. Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. CHP'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!..
    5. Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak..
    6. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    7. Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı..
    8. Amerika'yı karıştıran görüntü!..
    9. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını..
    10. Samsun'da oğlunu öldüren babadan şok..
    11. İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!
    12. Karaman'da torbacı sevgililere..
    13. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    14. Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?
    15. Adalet Bakanı Gül'den terörle mücadele..
    16. Hollanda'daki gözaltılar sonrası..
    17. Yerli üretim implantta önemli başarı!..
    18. Bakan Abdulhamit Gül'den hakim, savcı..
    19. Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 14 köyü..
    20. FETÖ'cü eski hakim hakkında karar..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu