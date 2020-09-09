Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüs çocuklarda o hastalığa yol açabilir

Bilim insanları, koronavirüsün çocukları nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdikleri yeni bir araştırma sonucu, Covid-19 enfekte olmuş çocuklarda birkaç hafta sonra çoklu sistem inflamasyon sendromu olarak tanımlanan 'MIS-C' hastalığının ortaya çıkabileceğini ve bu hastalığın kalbe ölümcül hasarlar verebileceğini açıkladı. Hastalığın uzun vadede ne seviyede etki göstereceği ise henüz bilinmiyor.

MIS-C hastalığının ortaya çıkması için koronavirüsün yaygın olan üst solunum yolu semptomlarını göstermesine gerek olmadığına dikkat çeken Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Üniversitesi'nden araştırmacı Alvaro Moreira, bu hastalığın asemptomatik vakalarda da virüs enfekte olduktan 3-4 hafta sonra ortaya çıkabildiğini belirtti.

Moreira, "Çocuklarda hiçbir semptom olmayabilir, kimse hasta olduklarını fark edemeyebilir ve birkaç hafta sonra vücutta aşırı iltihaplanma ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

"Koronavirüs ile ilişkili bir hastalık"

Dr. Moreira, söz konusu hastalığın aynı anda çok sayıda organı hedef aldığını ve böylece ölümcül olabildiğini ifade etti. Ayrıca kalp, akciğer veya nörolojik sistemde ortaya çıkması sebebiyle bu hastalığın tespit edilmesinin zor olacağını vurgulayan Moreira, söz konusu hastalığın koronavirüs ile doğrudan ilişkili yeni bir çocuk hastalığı olduğunu söyledi.

"Semptomları daha belirgin"

Söz konusu hastalığın ortaya çıktığı çocuklarda farklı rahatsızlıkların olduğuna değinen Dr. Moreira, koronavirüs enfekte olan çocukların çok küçük bir kısmında MIS-C görüldüğünü ve bu hastalığın koronavirüs ile kıyaslandığında semptomlarının daha belirgin olduğunu kaydetti.