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Korona Virüs Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüs aşısı o kişilerde daha az etkili olabilir
Korona Virüs

Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüs aşısı o kişilerde daha az etkili olabilir

Amerika'da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs aşısının obezlerde daha az etkili olabileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 04:22:00 -
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüs aşısı o kişilerde daha az etkili olabilir

North Carolina Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüse karşı geliştirilecek aşıların obezlerde daha az etkili olabileceğini öne sürdü.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, dünya genelinde yaklaşık 400 bin hastanın katıldığı 75 araştırmada elde edilen verileri inceledi. İncelemeler, koronavirüsün obez hastaları daha fazla etkilediğini gösterdi. Ayrıca obez hastalarda koronavirüsten yoğun bakıma alınma oranının ve ölme riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Aşırı kilo sorun oluyor

Araştırmacılar, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanlarda grip aşısının etkili olmamasına dayanarak, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıların obez hastalarda daha az etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Prof. Barry Popkin, obez hastalarda koronavirüse yakalanma riskinin sanılandan daha yüksek olduğunu vurguladı. Popkin, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıların obez hastalarda daha az etkili olabileceğini belirterek "Aşı araştırmacıları, bunun obez bireyleri nasıl etkileyeceğine bakmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Popkin, sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatarak şekerli içeceklerden, abur cuburdan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.

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