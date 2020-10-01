Bilim insanlarından kritik maske uyarısı: Bunu sakın yapmayın

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskelere ilişkin kritik bir uyarı geldi. Bilim insanları, burun açıkta kalacak şekilde takılan maskelerin koronavirüse karşı hiçbir koruma sağlamadığı ve bunun maskeyi hiç takmamakla arasında herhangi bir fark olmadığı uyarısında bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında maske takmanın çok önemli olduğunu birkez daha hatırlatan Kanada Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, "Maskeler gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness ise maske takılırken burnun açıkta bırakılmaması gerektiğini söyleyerek "Burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında fark yok" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de maskenin ağzı, burnu ve çeneyi kapatacak şekilde takılması, takıldıktan sonra maskeye dokunulmaması ve çıkarıldıktan sonra ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini belirtiyor.