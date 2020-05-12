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Korona Virüs

Bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Sakın bunu yapmayın

Dünyayı esir alan koronavirüs şu ana kadar 4 milyon kişiye bulaşırken 300 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs sonrası eve kapanan vatandaşlar bazı siparişlerini kargo yoluyla getirmeye başladı. Ancak İngiltere’de yapılan bir araştırma kargoların tehlikesini gözler önüne serdi. İngiltere'de üç üniversitede düzenlenen ortak araştırma, virüsten korunmak için eve teslim edilen kargoların üç gün boyunca dokunulmadan muhafaza edilmesi gerektiğini savunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:31:00 -
Bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Sakın bunu yapmayın

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aylar geçmesine rağmen alınacak önlemlerle ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor. Türkiye'de de sıklıkla gündeme gelen kargolarla ilgili önemli bir araştırma İngiltere'nin Bath, Bristol ve Southampton üniversiteleri tarafından ortak yürütüldü.

Salgın sürecinde internetten alışverişin artmasıyla kargo teslimatlarının da patlama yaptığı belirtilen araştırmada, bu alanda alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

Canlı kalabiliyor

Eve gelen paket veya kutuların en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ifade edilen araştırmada, virüsün bu tip yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği vurgulandı.

Uzmanlar, "Teslim edilen ürün, üç gün boyunca ayrı bir dolapta ya da dışarıda bekletildiğinde virüs ölmüş olur. Bu sayede risk en düşük seviyeye indirilir. Eğer üç gün, kullanacağınız ürün için mümkün değilse, yapabildiğiniz en uzun süre bile riski düşürmede etken olacaktır" ifadelerini kullandı.

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